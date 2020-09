Explosie in Delftse straat

Connect on Linked in

In Delft is op donderdagochtend even voor 06.00 een explosie geweest voor een woning. De politie zegt dat er toen een melding kwam over een harde knal aan het Pijlstaartpad. Agenten stelden vast dat er een aantal ruiten van woningen was gesneuveld.

Daarna is een afzetting gemaakt en een onderzoek gestart. Wat de explosie veroorzaakte is nog in onderzoek.

De politie zegt inmiddels met een aantal getuigen te hebben gesproken. Die zeggen in de ochtend twee mannen in een auto op het Pijlstaartpad te hebben gezien. De bijrijder was een forse, licht getinte man met krullen van rond de 1,80 lang. Deze man legde iets bij een voordeur waarna de knal te horen was.

De mannen reden weg in een donkere auto.