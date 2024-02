Explosies en schietpartij in Den Haag, Utrecht en Boxtel

Connect on Linked in

Een 13-jarige en een 14-jarige jongen zitten in Den Haag vast omdat de politie denkt dat ze een vuurwerk-explosief hebben neergelegd bij een winkel aan de Hogewal. Dat pakket werd even na 03.30 door de politie gevonden. Een voorbijganger had melding gemaakt van een verdacht pakket, in het centrum, om de hoek bij het Paleis Noordeinde.

Explosie

Het pakket is niet ontploft en door de EOD op een andere plek tot ontploffing gebracht. Later in de nacht arresteerde politie de twee kinderen. Zij zitten nog vast voor verhoor. Een van de twee jongens komt uit Zoetermeer, van de andere is de woonplaats niet bekend.

In Den Haag werd verder op zaterdagochtend een woning aan de Javastraat beschadigd door een explosie. De politie zegt dat niemand gewond is geraakt. De explosie vond rond 01.15 plaats. Over een dader is niets bekend gemaakt.

De Javastraat ligt in een dure buurt niet ver van het Haagse centrum.

Boxtel

In de nacht van vrijdag op zaterdag is in Boxtel, aan de Poolsestraat, een woning beschoten. Volgens de politie lagen binnen de bewoners te slapen. Niemand raakte gewond, maar een ruit is beschadigd. De politie hield daarna elders in Boxtel drie mannen in een auto aan. Zij zitten vast voor verder onderzoek omdat ze van de beschieting worden verdacht.

De politie kreeg rond 03.00 de melding dat er vermoedelijk op het huis geschoten was. Kort daarvoor zouden meerdere personen aan de deur vervelend hebben gedaan.

Op basis van tips hielden surveillerende agenten direct erna in de Prins Hendrikstraat in Boxtel een auto met drie mannen staande. Gezien de melding van mogelijk vuurwapengebruik werden deze met een zogenaamde uitpraatprocedure één voor één uit de auto geleid en aangehouden. Het drietal is afkomstig uit Boxtel. In de auto lag een vuurwapen.

Utrecht

In de nacht van vrijdag op zaterdag vond er in Utrecht een explosie plaats bij een bedrijfspand aan de Proostwetering, op een bedrijventerrein in Leidsche Rijn.

De klap werd rond 01.30 gemeld. Door de explosie raakte de glazen pui van het pand flink beschadigd. Er was niemand in het pand aanwezig.

De politie doet onderzoek. Over dader of daders is niets bekend gemaakt.