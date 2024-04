Explosie in Lelystad, pand beschoten in Amsterdam

Connect on Linked in

Zaterdagnacht is rond 01.25 is een explosief afgegaan bij een woning aan de Jol in Lelystad. De politie constateerde dat de voordeur was vernield. In de woning waren twee bewoners aanwezig. Er zijn geen gewonden gevallen.

Er is over een dader of daders niets bekend.

Onbekenden hebben in de nacht van vrijdag op zaterdag met een vuurwapen meerdere schoten gelost op gebouw met portiekflats in de Piet Mondriaanstraat. Er was iemand aanwezig in de woning, maar die raakte niet gewond.

Rond 01.45 constateerden agenten dat er kogelgaten zaten in het raam van een appartement aan de achterzijde van het flatgebouw.