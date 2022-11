Explosie in portiek Rotterdams flatgebouw

Connect on Linked in

In Rotterdam is door een explosief het portiek van een flat beschadigd. Er raakte niemand gewond. Bewoners van de Allard Piersonstraat in Rotterdam-West schrokken rond 02.20 wakker door een harde knal en belden de politie.

(Beeld MediaTV)

Na de ontploffing ontstond een brand. Bewoners moesten tijdelijk hun woning verlaten. Er zijn geen verdachten aangehouden.

Op 15 november ontplofte er een explosief bij een woning in Rotterdam-Ommoord. Of de ontploffing in de Allard Piersonstraat hiermee, of met andere aanslagen in de regio, in verband te brengen is onderzoekt de recherche nu.