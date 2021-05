Explosie in woonbuurt in Amsterdam-Osdorp

Connect on Linked in

In de nacht van woensdag op donderdag is er een explosief ontploft in een woonbuurt in Amsterdam-Osdorp. De explosie was bij een deur die toegang verschaft aan meerdere woningen aan de Botteskerksingel.

Volgens de politie was de ontploffing rond 02.00. Politieagenten troffen ter plaatse een zwaar beschadigde deur. Ook waren er ramen van het pand gesprongen. De Teamleider Explosieven en Veiligheid (TEV), de Explosieven Ontruimingsdienst Defensie (EOD) en een forensisch team kwamen ter plaatse om verder onderzoek te doen.