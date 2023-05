Explosie leidt naar wietkwekerijen in Almere, bedrijfseigenaar aangehouden

Connect on Linked in

Aan de Markerkant in Almere is zondagnacht een deur van een bedrijfspand beschadigd door een explosie met vermoedelijk een vuurwerkbom. In het pand trof de politie twee wietkwekerijen aan. Ter plaatse is een man aangehouden op verdenking van betrokkenheid bij de kwekerijen.

(Beeld uit archief)

De explosie vond rond 05.30 plaats bij een pand op bedrijventerrein Markerkant. Ter plekke troffen agenten een man aan die verklaarde de bedrijfseigenaar te zijn. In het pand werden twee wietkwekerijen met in totaal ongeveer 1.000 planten aangetroffen.

De man is aangehouden op verdenking van betrokkenheid bij de wietplantages. Hij is na verhoor heengezonden, maar blijft volgens de politie verdachte in het onderzoek.

Experts van de forensische opsporing hebben sporenonderzoek verricht bij het pand. Het onderzoek wordt voorgezet.