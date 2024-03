Explosie op klaarlichte dag bij flatwoning in Amsterdam-Zuidoost

Connect on Linked in

Door een explosie bij een woning in flatgebouw Kikkenstein in Amsterdam-Zuidoost is zondagmiddag veel schade aangericht. Een bewoner was thuis op het moment van de ontploffing, maar raakte niet gewond. De woning is door de brandweer onbewoonbaar verklaard.

Brand

De Amsterdamse stadszender AT5 schrijft dat het explosief rond 12.00 af ging op het balkon van een appartement, op de eerste verdieping van de flat. Na de explosie brak ook brand uit, die door de brandweer is geblust.

Asbest

De woning raakte dermate beschadigd dat deze door de brandweer onbewoonbaar is verklaard. Omliggende appartementen raakten niet beschadigd, maar wel zijn enkele woningen uit voorzorg ontruimd omdat er bij de explosie asbest is vrijgekomen.

De politie is bezig met een onderzoek en zoektocht naar een verdachte. Daarbij werd ook een politiehelikopter ingezet, zo meldt AT5.

Tweede explosie

Het is de tweede keer binnen 24 uur dat er in dezelfde buurt een explosie plaatsvindt. Zaterdagmiddag rond 15.30 gebeurde dat bij een woning aan de Kormelinkweg in Amsterdam-Zuidoost, op circa 200 meter van de Kikkenstein-flat.