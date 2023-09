Explosie slaat gat in voordeur bij woning Amsterdam-Oost

Connect on Linked in

Bij een woning op het Steigereiland op IJburg in Amsterdam-Oost heeft woensdagochtend een explosie plaatsgevonden. In een voordeur op de Galjootstraat is een groot gat te zien en ook de ruit van de woning is verwoest. De straat ligt bezaaid met glasscherven. Er raakte niemand gewond.

(Beeld: Mizzle Media / Michel van Bergen)

De explosie vond iets voor 07.00 uur plaats. Buurtbewoners werden wakker van een enorme knal. Naast een explosievenverkenner van de politie werden ook de brandweer en een ambulance opgeroepen. De Forensische Opsporing doet ter plaatse sporenonderzoek.

Instortingsgevaar

Uit onderzoek blijkt volgens de politie dat kort voor het incident een explosief bij de voordeur is achtergelaten en tot ontploffing is gebracht. Uit onderzoek van het Team Explosieven Verkenning (TEV) van de politie blijkt dat de kracht van het explosief zo groot was dat instortingsgevaar van de woning dreigt. Hier wordt verder onderzoek naar gedaan.

Signalement

Volgens een politiewoordvoerder is er na de explosie een verdachte op een scooter gezien. Het ging om een oud model scooter van het merk Vespa. De politie heeft het signalement van de verdachte verspreid. Het gaat om een man met een ‘gezet/gespierd postuur’, die een zwarte jas met capuchon, zwarte broek en een rugtas van het merk North Face droeg.