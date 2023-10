Explosief door brievenbus in Arnhemse woning gegooid

Print This Post

In een woning aan het Schepen van Doornickpad in Arnhem heeft maandagmiddag een explosie plaatsgevonden. Het zou mogelijk gaan om een gerichte aanslag. De Gelderlander schrijft dat een man en een vrouw in de woonkamer zaten toen het incident gebeurde. Zij raakten niet gewond.

Het explosief zou via de brievenbus met opzet naar binnen zijn gegooid. Op dat moment zaten een man en een vrouw in de woonkamer. De Gelderlander meldt dat alle ramen van de benedenverdieping eruit liggen.

De plaats delict is afgezet en de forensische opsporing doet ter plaatse sporenonderzoek. Over een motief voor de aanslag is nog niets bekend.