Explosief gaat af bij woning in Lelystad (UPDATE)

Dinsdagochtend vroeg is er een explosief afgegaan bij een woning in Lelystad. Dat gebeurde rond 04.00 aan de Wittezeestraat, aldus de politie. Er is niemand gewond geraakt.

Een bewoner belde de politie. Ter plaatse ontdekten agenten dat onder meer de voordeur van de woning vernield was. Ook drie andere woningen raakten beschadigd.

De politie onderzoekt of er verband bestaat met de beschieting, op maandagmiddag, van een gebouw aan de Grind in Lelystad. Er werd rond 14.15 een woning in een appartementencomplex beschoten. In een ruit zitten twee kogelgaten.