Explosief gaat af in Amsterdam-Slotervaart

Print This Post

Subscribe by Email

Connect on Linked in

Add to Google+

Follow on Facebook

Voor een schuifdeur van een balkon aan de Jacob Geelstraat in Amsterdam-Nieuw-West is in de nacht van maandag op dinsdag een vuurwerkbom afgegaan. De bewoners van de woning waren op het moment wel thuis, maar bleven ongedeerd. Een deur raakte door de knal beschadigd.

(beeld Mizzle Media)

TEV

De knal was rond 04.30. De politie zegt geen spoor van de dader of daders te hebben.

De Teamleider Explosieven Verkenning (TEV) opgeroepen om onderzoek te doen. De EOD van het ministerie van Defensie kwam niet in actie. Dat betekent dat de ontploffing waarschijnlijk werd veroorzaakt door een met zwaar vuurwerk in elkaar geknutseld explosief.

Verdubbelen

Vorige nacht waren er twee explosies bij Ganzenhoef in Amsterdam-Zuidoost en in de nacht van zaterdag op zondag brak er brand uit voor de deur van een woning in Amsterdam-Oost waarbij ook harde knallen waren gehoord.

Vorig jaar waren er 99 explosies in de stad. Dat aantal zal in 2023 zeker verdubbelen. Volgens AT5 heeft de politie aan het Rijk om tweehonderd extra politiemensen gevraagd om de aanslagen te bestrijden.