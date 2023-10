Explosief gegooid door brievenbus van woning op de Wallen

Print This Post

Bij een portiekwoning op de Wallen in Amsterdam is maandagavond rond 19.45 een explosief door de brievenbus gegooid. De explosie veroorzaakte behoorlijke schade aan de portiek. Er is niemand gewond geraakt.

De explosie vond plaats bij een woning aan de Oude Hoogstraat in het Wallengebied. De politie meldt aan stadszender AT5 dat het ‘een wonder’ is dat er niemand gewond is geraakt. Van de dader(s) ontbreekt elk spoor.

De Teamleider Explosievenverkenning Defensie (TEV) doet samen met de Forensische Opsporing ter plaatse onderzoek.