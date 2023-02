Explosief gegooid naar pand in Antwerpen

Connect on Linked in

In Borsbeek, net oostelijk van Antwerpen, hebben onbekenden in de nacht van vrijdag op zaterdag een explosief gegooid naar een pand. Volgens het Antwerpse parket zijn er geen gewonden gevallen maar is wel sprake van veel materiële schade.

De lokale politie kreeg rond 04.00 een melding over een luide knal in de Robianostraat in Borsbeek. Er waren bewoners in het pand aanwezig. Zij werden geëvacueerd. Een forensisch team en explosievenexperts (DOVO) hebben onderzoek gedaan.

Het parket zegt op dit moment geen aanwijzingen te hebben dat de ontploffing een relatie heeft met het drugsmilieu. E zijn de laatste tijd vele aanslagen op panden in de regio Antwerpen geweest. Er zijn dit jaar zeker tien jonge Nederlanders voor aangehouden.