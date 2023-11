Explosief gevonden in Amstelveen, in plofkraakonderzoek

Connect on Linked in

Bij een inval in een flatgebouw aan de Fideliolaan in Amstelveen heeft de politie een explosief gevonden. De politie had informatie over het adres opgedaan in een landelijk onderzoek naar plofkraken.

(Beeld Mizzle Media)

De Explosieven Opruimingsdienst Defensie (EOD) kwam ter plaatse om het explosief te verwijderen. Vijf woningen zijn uit voorzorg ontruimd.

De inval was rond 07.30. Er is in het onderzoek één persoon aangehouden. Of de verdachte ook de bewoner van de flatwoning is, kan de politie nog niet zeggen.

De EOD heeft het explosief meegenomen om het op een veilige plek tot ontploffing te brengen.