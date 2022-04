Explosief gevonden in auto op politieterrein

Connect on Linked in

De politie heeft in Amsterdam explosieven gevonden in een voertuig dat in beslag was genomen. Het stond op een parkeerterrein van de politie waar veel in beslag genomen voertuigen staan. De Explosieven Opruimingsdienst Defensie (EOD) heeft de explosieven donderdagavond onderzocht.

De auto staat op het politieterrein achter de Johan Huizingalaan in Amsterdam-Nieuw-west. Het terrein is inmiddels weer vrijgegeven.

Volgens NH Nieuws is er een zwarte Seat geïnspecteerd. Maar of dat ook de auto is waar het explosief in aanwezig was is onduidelijk.

De explosieven zijn onder controle van de EOD tot ontploffing gebracht in het havengebied, zegt de politie.