Explosief in auto Venlo die mogelijk betrokken was bij plofkraak Duitsland (UPDATE)

In de Gebroeders Wienerstraat in Venlo heeft de politie maandagochtend een auto aangetroffen die vermoedelijk betrokken is geweest bij een plofkraak in de Duitse stad Essen (regio Noordrijn-Westfalen). Nadat de Explosieven Opruimingsdienst Defensie (EOD) onderzoek deed in de auto werd er een pakketje met een ontstekingsmechanisme aangetroffen. Dat is korte tijd later tot ontploffing gebracht.

(Beeld uit archief)

Na de melding van een plofkraak over de grens in Duitsland voerde de politie patrouilles uit in de grensstreek. Daarbij werd ook onderzoek verricht in de omgeving van de locatie waar in september 2021, naar een vergelijkbare melding, een auto werd aangetroffen die betrokken was bij een soortgelijke plofkraak.

Bankbiljetten op straat

Volgens RP Online gaat het om een plofkraak op een geldautomaat van de Deutschen Bank in Essen. Na de twee explosies die rond 03.20 veel schade veroorzaakten, sloegen drie verdachten op de vlucht in een Audi. Op straat en bij de geldautomaat werden talloze bankbiljetten aangetroffen.

In de Gebroeders Wienerstraat in Venlo troffen de agenten een auto aan die vermoedelijk betrokken was bij de plofkraak. De omgeving werd ruim afgezet.

Bewoners geëvacueerd

Nadat de EOD onderzoek heeft gedaan in de auto werd er een pakketje met een ontstekingsmechanisme aangetroffen. Dat is korte tijd later tot ontploffing gebracht. De geëvacueerde bewoners die werden opgevangen in een nabijgelegen tuincentrum kunnen weer terug naar hun woningen. De betreffende auto wordt weggesleept voor nader onderzoek.

Er zijn volgens de politie nog geen arrestaties verricht.