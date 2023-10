Mogelijk explosief materiaal gevonden bij woning in Amsterdam

Connect on Linked in

De politie in Amsterdam vermoedt dat ze bij een woning in de hoofdstad explosief materiaal heeft gevonden. De EOD (Explosieven Opruimingsdienst Defensie) doet er op dit moment onderzoek naar.

Beeld is ter illustratie (foto Joost van der Wegen)

Materiaal

Het mogelijke explosieve materiaal is gevonden in een box van een woning aan de Ruys van Beerenbrouckstraat, in de wijk Geuzenveld. Dat meldt de politie in de hoofdstad dinsdagochtend. De straat is afgezet en meerdere woningen zijn ontruimd.

Opgeroepen

De explosieven-specialist van de politie in Amsterdam werd iets na 08.00 opgeroepen naar de straat, meldt de stadszender AT5. Om wat voor soort materiaal het gaat, kan de politie nog niet zeggen.