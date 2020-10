Explosief materiaal gevonden in garagebox Den Bosch

Connect on Linked in

In een garagebox aan de Schutskampstraat in Den Bosch is zondagavond explosief materiaal gevonden. De Explosieven Opruimingsdienst (EOD) heeft het materiaal inmiddels vernietigd. Er zijn nog geen arrestaties verricht.

27 woningen ontruimd

De politie kreeg zondag informatie dat er een mogelijk explosieve stof zou liggen in een garagebox van een wooncomplex in Den Bosch. Na onderzoek van een specialist van de politie en een geleider met een explosievenhond, bleek dat er inderdaad mogelijk sprake was van explosief materiaal. Ondertussen werd de omgeving afgezet en werden 27 woningen in de omgeving ontruimd. De bewoners konden aan het einde van de avond weer terug naar huis.

Onduidelijk

Onderzoek van de EOD wees uit dat er een hoeveelheid van een explosieve stof is gevonden. Het aangetroffen materiaal is afgevoerd en op een veilige plek vernietigd. De politie wil in het belang van het onderzoek niet zeggen om wat voor materiaal het gaat en hoeveel het was.

De huurder van de woning die bij de garagebox hoort is nog niet gevonden. Zowel de garagebox als de woning werden afgesloten en gedurende de nacht bewaakt. Maandag gaat het onderzoek op beide locaties verder.