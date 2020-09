Explosief ontploft aan de voordeur (UPDATE)

Connect on Linked in

Bij de voordeur van een woning in Oss is maandagavond een explosief ontploft. Van de voordeur was niet veel meer over. Glasscherven lagen op straat en in de hal van de woning. Er waren op dat moment boven in de woning twee personen aanwezig. Niemand raakte gewond.

Rond 23.00 kwam bij de politie een melding binnen over een ontploffing aan de Verlengde Tuinstraat. Volgens de politie heeft een getuige vlak na de ontploffing een man op een herenfiets weg zien fietsen in de richting van de Oude Kerkstraat. Hij droeg een donkere jas met capuchon en had een lang postuur.

De forensische recherche was dinsdagochtend bezig met onderzoek. Wat er tot ontploffing is gebracht is nog niet bekend. De Explosieven Opruimingsdienst EOD kwam niet ter plaatse.