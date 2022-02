Explosief ontploft bij Rotterdams bedrijfspand

Connect on Linked in

Bij een bedrijfspand aan de Jan Luykenstraat in Rotterdam-Spangen is in de nacht van vrijdag op zaterdag volgens de politie een zwaar explosief door een ruit gegooid en ontploft. In het pand was op dat moment niemand aanwezig. Boven en naast het pand waren wel buren aanwezig. Die kwamen met de schrik vrij.

De explosie gebeurde rond 04.00 en veroorzaakte grote schade in het pand. Op werkdagen worden er op kleine schaal kinderen opgevangen. Er sneuvelden meerdere ruiten en de straat lag dan ook bezaaid met glasscherven. De politie onderzoekt nog wat voor soort explosief er is gebruikt.