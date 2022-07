Explosief ontploft bij woning in Amsterdam-Zuidoost

Connect on Linked in

In de nacht van woensdag op donderdag is er een explosief afgegaan bij de voordeur van een woning in Amsterdam-Zuidoost. Dat gebeurde even na 04.30 aan de Emanzana.

Meerdere buurtbewoners belden de politie. Er is niemand gewond geraakt. Het pand is zo ernstig beschadigd dat er een onderzoek werd gestart of bewoning nog veilig is. De voordeur werd uit het pand geblazen. Team Explosieven Verkenning (TEV) doet onderzoek naar het soort explosief dat gebruikt is.

De ontploffing gebeurde in een woonwijk met laagbouw.