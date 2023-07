Explosief ontploft in Bredase woonwijk

Connect on Linked in

In de nacht van vrijdag op zaterdag is een explosief ontploft in een woonwijk in Breda. Dat gebeurde volgens de politie rond 04.20 aan de Meidoornstraat in de wijk Tuinzigt. Er raakte niemand gewond.

Kapotte dakpannen

Door de knal zijn de ruiten van twee woningen aan de voorzijde vernield. Ook twee auto’s, een dak van een overkapping en een scootmobiel raakten beschadigd. Van twee woningen waren alle ruiten aan de voorzijde kapot. Ook waren er dakpannen van een overkapping gevlogen. Overal op straat lagen glasscherven en kapotte dakpannen. In die woningen hing rook maar er was geen sprake van brand.

Aangifte

In de ene woning waren op het moment van de explosie drie bewoners aanwezig, in de andere vier. Twee gedupeerde bewoners hebben aangifte gedaan.

De politie is een (forensisch) onderzoek gestart. Er is onder meer een buurtonderzoek gehouden en er zijn camerabeelden bekeken.

Over de dader of daders is niets bekend gemaakt.