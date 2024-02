Explosief ontploft op bed in Rotterdam, geen gewonden

Connect on Linked in

Bij een woning aan de Klarinet in Rotterdam-Zevenkamp is zondagnacht om 03.15 uur een explosief naar binnen gegooid. Het explosief kwam terecht op een bed waar niemand in lag. Door de klap is de voordeur volledig vernield en zijn diverse ruiten gesneuveld.

Door de explosie stond de woning vol rook. De brandweer kwam ter plaatse voor onderzoek. In de woning was iemand aanwezig toen de explosie plaatsvond, maar niemand raakte gewond.

De politie doet nader onderzoek naar het incident. Er is nog niemand aangehouden. Over een aanleiding voor de aanslag is nog niets bekend.