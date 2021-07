Explosief veroorzaakt grote schade in Den Bosch

Print This Post

Subscribe by Email

Connect on Linked in

Add to Google+

Follow on Facebook

Bij een slagerij in Den Bosch is maandagnacht een explosief afgegaan, waardoor 13 huizen moesten worden ontruimd. Vijf auto’s raakten zwaar beschadigd.

Knal

Bewoners van Den Bosch schrokken rond twee uur in de nacht van een harde knal. De politie stelde daarop vast dat er een explosief was afgegaan voor halal slagerij annex supermarkt Jaraya, op het Kapelaan Koopmansplein.

Daarop werd bij de zaak nog een tweede explosief gevonden waarvan de ontsteking niet had gewerkt, waarop de Explosieven Opruimingsdienst (EOD) werd ingeschakeld. Die nam het explosief mee, om het ergens anders te laten ontploffen. Dit meldt Omroep Brabant.

Voorzorg

Door de explosie raakte de voordeur van de winkel beschadigd. Uit voorzorg moesten de mensen van 13 huizen in de omgeving hun panden uit. Ook enkele auto’s en een bushokje in de omgeving bleven niet heel. De schade in de winkel zelf lijkt mee te vallen.

Buurtbewoners werden tot vroeg in de ochtend opgevangen in een buurthuis, aldus de omroep.

Doelwit

Niet duidelijk is waarom de slagerij het doelwit van een aanslag was. Een buurtbewoner spreekt over een Marokkaans supermarktje dat onlangs een nieuwe eigenaar heeft gekregen.

Een ander denkt te hebben gezien dat de aanslagplegers de bom zonder succes naar binnen hebben proberen te gooien. Om wat voor bommen het ging, kon de politie nog niet zeggen.