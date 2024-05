Explosief voor pand in Amsterdamse Albert Cuypstraat

Connect on Linked in

In Amsterdam is in de nacht van vrijdag op zaterdag een explosief aangetroffen. De EOD is gekomen om het veilig te stellen. Het lag voor een pand in het centrum.

Beeld: Een medewerker van de EOD bij het niet ontplofte explosief in de Amsterdamse Albert Cuypstraat (foto: Mizzle Media / Michel van Bergen)

Voor de deur

Het explosief lag voor de deur van een pand aan de Albert Cuypstraat, in de Amsterdamse Pijp. De straat werd vanwege het incident afgesloten, en de Explosieven Opruimingdienst Defensie (EOD) kwam om het object te onderzoeken. Het is daarna weggehaald.

Daarop heeft de forensische dienst van de politie een onderzoek in gesteld.

Getuigen ter plaatse denken een handgranaat te hebben zien liggen. Dit is niet bevestigd door de politie.