Explosies bij flatwoningen in Rotterdam en Amsterdam

Connect on Linked in

In het portiek van een flat aan de Rosestraat in Rotterdam-Zuid is vrijdagochtend om 10.55 een explosie geweest. Er vielen geen gewonden. Het ging om een zwaar explosief. Of foto’s is te zien dat de straat ligt bezaaid met glas. Het Team Explosieven Veiligheid (TEV) van de politie en brandweer onderzoeken de toedracht.

(Beeld: de politie en hulpdiensten zijn ter plaatse bij de flat in Rotterdam-Zuid).



Gat in deur

Ook bij een flatportiek aan het Nieuwlandhof in Amsterdam-Zuidoost ging donderdagacht een explosief af. De explosie was om 02.10 op de tweede verdieping bij de voordeur van een woning. Door de kracht van het explosief werd een gat in de deur geslagen en ontstond een brandje. Er vielen geen gewonden.

De explosie is vermoedelijk ontstaan door een vuurwerkbom die voor de deur is geplaatst. Ook de tussenhal, waar de voordeur zich bevindt, raakte zwaar beschadigd. Op de begane grond is schade ontstaan aan de centrale toegangsdeur.

Rennende mensen

Direct na de explosie is er een onderzoek gestart door de recherche, een Teamleider Explosieven Veiligheid en leden van Forensische Opsporing. De politie zegt dat vlak na de explosie meerdere mensen rennend door het trappenhuis te zien waren.

De recherche is op zoek naar getuigen en mogelijke beelden. Over een motief is niets bekend.