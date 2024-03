Explosies bij horecagelegenheid Purmerend en woning Heerhugowaard

Connect on Linked in

Bij een horecagelegenheid in Purmerend en een woning in Heerhugowaard hebben zaterdagnacht explosies plaatsgevonden. Er raakte niemand gewond, wel is er aanzienlijke schade. De woning aan de Middenweg in Heerhugowaard was vorig weekend ook al doelwit van een ontploffing.

Purmerend

Rond 05.15 uur was er een explosie bij een horecagelegenheid aan de Koemarkt in Purmerend. Het pand en het terras liepen daardoor schade op. De politie zegt dat op dit moment nog onduidelijk is wat de explosie heeft veroorzaakt. De politie heeft een onderzoek ingesteld.

Heerhugowaard

Rond 04.55 werden bewoners van een woning aan de Middenweg in Heerhugowaard gewekt door een harde knal. Door een explosie werd de voordeur van het pand vernield. Vorig weekend was er ook al een explosief afgegaan bij dezelfde woning. Toen vonden er op zowel vrijdagnacht als zaterdagnacht explosies plaats bij de voordeur van twee verschillende adressen aan de Middenweg. De ontploffingen vonden beiden rond 03.15 plaats. De voordeur raakte in beide gevallen ontzet.

Er zijn nog geen verdachten gearresteerd voor de aanslagen van vannacht. De politie zegt op zoek te zijn naar camerabeelden.