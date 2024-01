Explosies bij panden in Rotterdam en Amsterdam

Connect on Linked in

Woensdagmorgen zijn zowel in Amsterdam als in Rotterdam explosies geweest. In Amsterdam-Zuidoost werd een ingang van een kantoorgebouw aan de Hogehilweg vernield door een explosie. Draaideur en ruiten zijn eruit geblazen. Er vielen geen gewonden.

Een kleine brand werd snel geblust. De melding over een brand kwam rond 00.40 binnen.

Volgens AT5 hebben getuigen gezegd dat er meerdere daders waren.

In Rotterdam was er rond 02.30 een explosie in de Kouterstraat in Rotterdam. Ook daar zijn geen gewonden gevallen. Er is schade aan de deur en de ramen zijn eruit geblazen. Niemand is aangehouden.