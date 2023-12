Explosies bij panden in Rotterdam en Dordrecht

Connect on Linked in

In de nacht van vrijdag op zaterdag zijn er explosies geweest bij panden in Rotterdam en Dordrecht. In Rotterdam klonk er een harde knal bij het portiek van een wooncomplex aan de Jan van Vuchtstraat in Rotterdam-West.

Volgens de politie is er niemand gewond geraakt. De politie is op zoek naar de dader(s).

In Dordrecht was er zaterdagochtend rond 08.30 een ontploffing bij bar en dansclub de Kazerne aan de Houttuinen (foto). De Kazerne was net een paar uur gesloten en er was niemand meer aanwezig. Over de dader is niets bekend.

In Dordrecht waren eerder binnen een week vier explosies geweest, allemaal in de Zeehavenbuurt, twee in de Fregatstraat.