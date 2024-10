Explosies bij panden in Waddinxveen, Rotterdam en Amersfoort

(Foto: explosie bij shishalounge Villa Blanca in Rotterdam / Beeld: Media-TV)



Bij een bedrijfspand aan de Kromme Esse in Waddinxveen vond rond 04.45 een explosie plaats. Deze veroorzaakte een klein brandje, die snel geblust kon worden door de brandweer. Een deur van het pand raakte beschadigd door de knal, niemand raakte gewond. Volgens omwonenden is er vaker iets bij dit bedrijfspand geweest. Zo deden de politie en douane er eerder een inval en was er sprake van illegale bewoning.

Amersfoort

Bij een woning aan de Lisztstraat in Amersfoort ging donderdagavond rond 21.20 een explosief af. Bij de explosie raakte niemand gewond, wel is er schade aan de voordeur. De politie doet onderzoek naar de zaak en is nog op zoek naar getuigen en camerabeelden.

Shishalounge

Donderdagnacht was er rond 02.45 een explosie bij shishalounge Villa Blanca aan de Schiedamseweg in Rotterdam-West. Door de explosie raakte de voordeur beschadigd en ontstond brand, die door de brandweer kon worden geblust. Uit voorzorg moesten bewoners van drie woningen hun huis uit. Zij zijn gecontroleerd door ambulancepersoneel. De politie is op zoek naar de brandstichter.



De shishalounge is al vaker doelwit geweest van aanslagen. Dinsdagnacht was bij het pand ook al een poging tot explosie. In juni ging er ook al een explosief af bij hetzelfde pand. In het onderzoek daarnaar zijn twee aanhoudingen verricht. De politie onderzoekt of deze incidenten verband houden met de explosie van vannacht.