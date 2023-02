Explosies bij twee huizen in Rotterdam

Connect on Linked in

In de nacht van zondag op maandag zijn er in Rotterdam explosies geweest bij twee woningen in Rotterdam. Rond 02.10 was er een ontploffing bij een woning op de Vredenoordlaan in Rotterdam-Kralingen. De brievenbus en de ruit van het huis zijn in stukken gegaan. Er zijn geen gewonden, zegt de politie.

Iets na 03.30 kreeg de politie een melding over een explosie aan de Abrikozentuin in de wijk Tuinenhoven in Rotterdam-Zuid. Agenten constateerden daar schade aan het kozijn en de voordeur. De bewoners waren binnen tijdens de explosie en zijn erg geschrokken maar lichamelijk ongedeerd.

De forensische opsporing en het Team Explosievenverkenning hebben onderzoek gedaan op beide locaties.