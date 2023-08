Explosies bij twee woningen in Amsterdam-Zuidoost (UPDATE)

Print This Post

In Amsterdam-Zuidoost hebben maandagochtend vroeg bij twee woningen explosies plaatsgevonden. Dat gebeurde aan de Rosa Luxemburgstraat en ruim twee uur later aan de Raden Adjeng Kartinistraat, 200 meter verderop. De politie doet onderzoek naar een verband tussen beide incidenten.

(Beeld: Mizzle Media / Michel van Bergen)

Om 04.50 was er een explosie bij een woning aan de Rosa Luxemburgstraat (foto). Door de explosie ontstond er brand bij de voordeur van de woning. De brand is door de brandweer geblust. De schade aan de voorgevel is behoorlijk. Er raakte niemand gewond.

De Teamleider Explosieven Veiligheid (TEV) en de Forensische Opsporing kwamen ter plaatse om sporen veilig te stellen.

Tweede explosie

Ruim twee uur later, om 07.00, was er ook een explosie bij een woning aan de Raden Adjeng Kartinistraat, 200 meter verderop. Hierdoor ontstond forse schade aan de voordeur en eveneens brand, die door de brandweer is geblust.

Verdachte

In beide woningen in de wijk Ganzenhoef waren op het moment van de explosies mensen aanwezig, maar er raakte niemand gewond. Ook zou in beide gevallen één donker persoon na de aanslagen zijn weggevlucht.

De politie onderzoekt of er een verband is tussen de explosies.

Uit onderzoek van Crimesite blijkt dat op beide adressen kapperszaken geregistreerd staan.

Mogelijke schietpartij

Rond 00.45 vond op de Bijlmerdreef in Amsterdam-Zuidoost ook een aanrijding plaats tussen een automobilist en een rennende voetganger. De voetganger verliet de plaats van het ongeval en zijn identiteit en toestand is tot op heden onbekend. Vlak voor de aanrijding waren in de omgeving van de Bijlmerdreef mogelijk schoten te horen. De recherche onderzoekt de aanrijding en een eventuele link met de mogelijke schietpartij.