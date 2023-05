Explosies bij vestigingen van verdacht wisselkantoor

Connect on Linked in

Bij drie verschillende Amsterdamse vestigingen van Suri-Change zijn in de nacht van dinsdag op woensdag explosies geweest. In maart deed de politie een inval in het Rotterdamse hoofdkantoor van het wisselkantoor. Toen werden drie mannen aangehouden.

03.00

In de afgelopen nacht waren geldwisselkantoren aan de Jan Evertsenstraat in Amsterdam-West, de Eerste van Swindenstraat in Amsterdam-Oost en de Bijlmerdreef in Amsterdam-Zuidoost doelwit.

De politie zegt dat de explosies allen rond 03.00 plaatsvonden. Er zijn geen gewonden gevallen, maar er is wel flinke schade ontstaan. Over de daders is niets bekend.

Ondergronds bankieren

De mannen die in maart in Rotterdam, Barendrecht en Rhoon werden aangehouden zijn verdachte van betrokkenheid bij grootschalig ondergronds bankieren en witwassen. Er zijn doorzoekingen gedaan in woningen en bedrijfspanden.

Surinaamse familie

Suri-Change richt zich van oudsher vooral op moneytransfers tussen Suriname en Nederland. Het wordt gerund door leden van de Surinaamse familie M.. In het onderzoek naar drugshandel door de voormalige Surinaamse president Desi Bouterse, in de jaren negentig, was een familielid een van de verdachten. Hij had in Rotterdam een wisselkantoor annex goudhandel.