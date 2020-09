Explosies bij voordeur van twee woningen

Connect on Linked in

Bij de voordeur van twee woningen, in Den Hoorn en Zaandam, zijn in de afgelopen dagen explosieven ontploft. Of de incidenten met elkaar te maken hebben is niet duidelijk.

De voordeur van een woning aan het Warmoesland in Den Hoorn werd woensdagochtend omstreeks 03.15 zwaar beschadigd na een explosie. De bewoner schrok wakker en zag dat de voordeur eruit was geblazen. Het glaswerk van de deur lag verspreid in de omgeving en enkele auto’s die vlakbij geparkeerd stonden liepen schade op.

Dinsdagochtend rond 01.30 vond een explosie plaats bij een woning aan de Ringweg in Zaandam. De deur en ramen van de woning raakte door de explosie flink beschadigd. Ook het glas in de deuren van de naast gelegen woningen sneuvelde door de explosie.

Bij geen van beide explosies raakten mensen gewond.