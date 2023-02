Explosies bij woning en kapperszaak in Rotterdam-West

Connect on Linked in

In Rotterdam-West hebben in de nacht van zondag op maandag twee explosies plaatsgevonden. De ontploffingen waren bij een woning aan de Zoutziedersstraat en een kapperszaak op het Hudsonplein. Er vielen geen gewonden.

(Beeld: Media-TV)

De eerste explosie vond rond 01.00 plaats bij een woning aan de Zoutziedersstraat (foto) in Rotterdam-Delfshaven. Door de ontploffing in de wijk Spangen ontstond schade aan de woning. Enkele ramen zijn gesprongen en twee geparkeerde auto’s raakten licht beschadigd.

Ongeveer drie uur later ging een explosief af bij een kapperszaak op het Hudsonplein, op circa anderhalve kilometer verderop. Naast glasschade raakte ook de deur van de zaak beschadigd. Het is onduidelijk of er een link is tussen beide incidenten.

Eerdere explosie

In november 2022 vond bij een woning in de Zoutziedersstraat ook een explosie plaats. Daarbij werd een ruit verwoest door een vermoedelijke vuurwerkbom. Of er een verband is met de explosie van vannacht is onduidelijk.

In de havenstad vinden deze maand relatief veel aanslagen plaats. Zo zijn er al veertien explosies geweest, wat neerkomt op gemiddeld één explosie per twee dagen.