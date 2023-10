Explosies bij woning en kapsalon in Rotterdam

Connect on Linked in

In Rotterdam hebben zondagnacht twee explosies plaatsgevonden. De eerste was bij een woning aan de Ossenisseweg. De tweede bij een kapsalon in de Jan Kruijffstraat. Er vielen geen gewonden. Wel was er aanzienlijke schade.

Brievenbus

Rond 00.10 ging een explosief in een brievenbus af bij een voordeur van een woning aan de Ossenisseweg in Rotterdam-Charlois. Zowel de deur als meerdere ramen werden vernield. Ook een geparkeerde auto liep schade op. De forensische opsporing en het Team Explosieven Veiligheid (TEV) hebben onderzoek gedaan.

Nieuwe kapsalon

Om 04.15 was er ook een explosie bij een kapsalon aan de Jan Kruijffstraat in Rotterdam-Delfshaven. Ook hier sneuvelden meerdere ramen. De kapperszaak is volgens Rijnmond nieuw en wordt zelfs nog ingericht.

In beide gevallen zijn er geen verdachten aangehouden.