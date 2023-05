Explosies bij woningen in Alphen aan den Rijn en Amsterdam-Oost

Connect on Linked in

Bij een woning aan de Bremstraat in Alphen aan den Rijn heeft zaterdagnacht rond 06.00 een explosie plaatsgevonden. De woning raakte beschadigd. De politie heeft een verdachte aangehouden en onderzoekt de toedracht. Ook bij een flat aan de Insulindeweg in Amsterdam-Oost vond zondagnacht een explosie plaats. Enkele dagen eerder vonden er ook al twee incidenten plaats bij dezelfde flat.

Harde knal

Bij de hulpdiensten kwam rond 06.00 de melding binnen nadat bij de woning aan de Bremstraat in Alphen aan den Rijn een harde knal gehoord was en er vuur was gezien. De omgeving van de woning werd afgezet om de toedracht van de explosie te onderzoeken. Niemand raakte gewond, wel raakte de woning beschadigd. De politie heeft een verdachte aangehouden en onderzoekt de toedracht.

Meerdere incidenten

Bij een flatportiek aan de Insulindeweg in Amsterdam-Oost hebben de afgelopen dagen drie incidenten plaatsgevonden. Donderdagavond rond 19.10 werd een scootmobiel buiten de portiek in brand gestoken. Zaterdagnacht rond 01.00 trof een agent tijdens zijn surveillance een brandend object aan op de openbare weg. Dit was voor dezelfde portiek op de Insulindeweg waar enkele dagen eerder de uitgebrande scootmobiel is aangetroffen.

Explosief op balkon

Zondagnacht rond 02.00 hoorden bewoners in de portiek een harde knal. Het ging dit keer om een explosie op een balkon aan de Insulindeweg. Tijdens de explosie was de bewoner aanwezig, maar die raakte niet gewond. Bij de ontploffing raakte een ruit vernield en liep de woning schade op.

De recherche vermoedt dat deze acties gericht zijn op een bewoner of bewoners die woonachtig zijn in de portiekflat. Over een motief is niets bekend. De politie is op zoek naar getuigen.