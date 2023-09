Explosies bij woningen in Breda en Amsterdam

Connect on Linked in

In zowel Breda als Amsterdam hebben zondagavond en -nacht explosies plaatsgevonden. Er raakte niemand gewond. Bewoners van een wooncomplex in Amsterdam-Slotermeer moesten tijdelijk hun woning uit na een flinke rookontwikkeling.

(Schade na een explosie bij een portiek aan de Haspelsstraat in Amsterdam / Beeld: Mizzle Media / Michel van Bergen)

Zwaar vuurwerk

Een woning aan de Passendalestraat in Breda raakte zondagavond rond 22.00 beschadigd door zwaar vuurwerk. Door de klap raakten het rolluik en een raam vernield.

De politie heeft een onderzoek ingesteld. Daaruit bleek dat er geen direct gevaar meer voor de omgeving was. De bewoner heeft aangifte gedaan en de politie roept getuigen op zich te melden.

Rook

In Amsterdam-Slotermeer was er rond 04.45 een explosie bij een portiek aan de Haspelsstraat. Door rookontwikkeling moesten de bewoners van het appartementencomplex in allerijl hun woning verlaten. De brandweer heeft de boel geventileerd om de rook uit het pand te blazen. In de woningen zijn metingen verricht om te checken of de situatie weer veilig was. De bewoners mochten vervolgens weer terug naar hun woning.

Schade

Door de ontploffing zijn in de portiek ondermeer een gedeelte met brievenbussen verwoest. De politie heeft de plaats delict afgezet en doet sporenonderzoek.

In beide gevallen raakte niemand gewond. Er zijn geen verdachten aangehouden. Over een motief voor beide explosies is niets bekend.