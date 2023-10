Explosies bij woningen in Den Haag en Leiden

Print This Post

Bij woningen in Den Haag en Leiden hebben zondagavond en -nacht explosies plaatsgevonden. Niemand raakte gewond. Wel was er zware schade aan de panden.

Rond 18.00 werden bewoners van de Ulenpasstraat in Den Haag opgeschrikt door een explosie. Door de klap liep de portiek van de flat ernstige schade op. Zo waren de glazen van binnen naar buiten geklapt.

Er zijn geen gewonden gevallen. De politie heeft direct een onderzoek gestart in de omgeving, maar trof de verdachte(n) niet aan. De politie doet onderzoek naar de explosie en zoekt getuigen of eventuele beelden.

Harde knal

Ook in de Leliestraat in Leiden ging iets voor 01.00 een explosief af bij een woning. Buurtbewoners maakten melding van een harde knal. Toen agenten op de locatie arriveerden, zagen zij dat de voordeur van de woning zwaar beschadigd was geraakt.

Tijdens de ontploffing was er niemand aanwezig in de woning. De politie heeft onderzoek verricht bij de woning, maar trof geen verdachte meer aan. De ontploffing is volgens de politie vermoedelijk veroorzaakt door zwaar vuurwerk.