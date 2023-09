Explosies bij woningen in Driemond en Hoorn

Connect on Linked in

Bij woningen in Driemond (gemeente Amsterdam) en Hoorn hebben donderdagnacht explosies plaatsgevonden. In beide gevallen raakte niemand gewond en zijn er geen verdachten aangehouden.

Brand

Bewoners van de Burgemeester Kasteleinstraat in Driemond schrokken donderdagnacht rond 01.30 wakker van een harde knal. Door een explosie werd een voordeur vernield en ontstond er brand in de woning. De persoon die in de woning aanwezig was raakte niet gewond.

Rook ingeademd

Hulpdiensten kwamen snel ter plaatse, waarna de brand binnen korte tijd onder controle was. Drie personen zijn door ambulancepersoneel nagekeken omdat zij rook hadden ingeademd. Specialisten van de politie hebben uitgebreid onderzoek gedaan, sporen veiliggesteld en met getuigen gesproken. Over een motief voor de explosie is niets bekend.

Vuurwerk

Ook in Hoorn vond donderdagnacht een explosie plaats, dat gebeurde rond 02.15 bij een woning aan de Weidemolen. De explosie werd vermoedelijk veroorzaakt door vuurwerk, zo meldt de politie.

Door de explosie liep de hal van de woning forse schade op. De bewoners waren in de woning aanwezig toen het explosief afging, maar niemand raakte gewond. De politie doet onderzoek naar de toedracht van het incident.