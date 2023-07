Explosies bij woningen in Eindhoven en Schiedam

Print This Post

Bij een woning aan de Jan van Eyckgracht in Eindhoven is zondagnacht rond 04.00 een exposief afgegaan. Door de knal raakte de voordeur zwaar beschadigd. Er raakte niemand gewond. Zondagavond vond er ook al een explosie plaats bij een woning aan de Damlaan in Schiedam.

Bezaaid met glas

Door de explosie bij de woning aan de Jan van Eyckgracht in Eindhoven raakte de voordeur zwaar beschadigd. Het glas uit de ruit van de voordeur lag op straat en in de gang van de woning. De bewoonster lag op het moment van de explosie te slapen. Zij heeft volgens de politie geen idee waarom de aanslag bij haar gebeurde.

Verdachte op fiets

Uit sporenonderzoek van de politie blijkt dat zwaar vuurwerk de explosie heeft veroorzaakt. Op camerabeelden is te zien dat een man met gezichtsbedekking bij de voordeur van de woning staat. Hij droeg een donkerkleurige jas met capuchon, een donkerkleurige joggingbroek van het merk The North Face en witte sneakers. Hij fietste weg op een donkere fiets, met dubbele stang en een rekje aan de voorzijde, in de richting van de Piuslaan.

Schiedam

Zondagavond vond rond 19.00 ook een explosie plaats bij een flatwoning aan de Damlaan in Schiedam. Daardoor raakte de voordeur van de woning op de tweede verdieping beschadigd. Een explosievenexpert en Forensche Opsporing kwamen ter plaatse om onderzoek te doen. De politie zegt op zoek te zijn naar camera- of dashcambeelden van de dader(s).