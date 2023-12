Explosies bij woningen in Schiedam, Vlaardingen en Purmerend

Connect on Linked in

Bij woningen in verschillende steden in de Randstad hebben donderdagnacht explosies plaatsgevonden. Dat gebeurde in Schiedam, Vlaardingen en Purmerend. Niemand raakte gewond, wel is er schade aan panden.

(Beeld: Media-TV)

Benzinelucht

De eerste explosie vond rond 00.30 plaats bij een portiek aan de Diepenbrockstraat in Schiedam (foto). Door de explosie ontstond schade aan de portiekflat. De politie doet onderzoek naar het incident. Een jerrycan met mogelijk brandbare vloeistof stond nog in de opening van het portiek. In de omgeving werd een sterke benzinelucht geroken.

De brandweer heeft meerdere metingen verricht. Een bewoonster die rechtsreeks boven het portiek woont werd onwel, zij is ter plaatse gecontroleerd door ambulancepersoneel.

Veel schade

Bij een woning op de Kethelweg in Vlaardingen ging rond 02.30 een explosief af. Het huis raakte daardoor beschadigd. Bij de voordeur en de ruit van de woonkamer is veel schade. Een Team Explosieven Veiligheid (TEV) heeft onderzoek gedaan naar de oorzaak. Ook de brandweer is korte tijd ter plaatse geweest, maar kon snel retour.

Purmerend

Ook in Purmerend was het vannacht raak. Daar ging een explosief af bij een woning aan de Amazonelaan. Deze veroorzaakte schade aan de voordeur en ramen. De bewoners waren in de woning aanwezig, maar bleven ongedeerd. Wat er exact is ontploft is onduidelijk gebleven. De politie doet nader onderzoek.

In alle drie de gevallen vielen er geen gewonden en zijn er geen verdachten aangehouden.