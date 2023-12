Explosies bij woningen in Spijkenisse, Schiedam en IJmuiden

Connect on Linked in

Bij woningen in Spijkenisse, Schiedam en IJmuiden hebben donderdagnacht explosies plaatsgevonden. De meeste schade werd veroorzaakt bij een woning aan de Losstraat in Spijkenisse. Daar moesten ongeveer veertien bewoners van een flatportiek geëvacueerd worden.

(Een explosie zorgde voor een ravage aan de Lisstraat in Spijkenisse / Beeld: JBMedia)

Rond 02.30 zorgde een zware explosie voor heel veel schade bij een woning aan de Lisstraat in Spijkenisse. De ruiten van meerdere verdiepingen lagen eruit en de straat lag bezaaid met glas en brokstukken. Drie mensen werden nagekeken door ambulancemedewerkers: één vanwege glas in een voet, twee anderen vanwege ingeademde rook.

Er is geen brand ontstaan. De schade was echter zo groot dat alle bewoners van het portiek direct hun huis uit moesten voor onderzoek of hun woning nog veilig genoeg was.

Onveilig

De circa veertien omwonenden werden tijdelijk elders opgevangen. Explosievenspecialisten en forensisch rechercheurs hebben onderzoek gedaan en sporen verzameld. In loop van de nacht bleek dat de zes woningen niet veilig genoeg waren om terug te keren.

De politie doet onderzoek naar wie verantwoordelijk is voor de explosie. Daarbij is met getuigen en omwonenden gesproken. Ook worden eventuele camerabeelden in de omgeving bekeken.

IJmuiden

Ook in IJmuiden was het donderdag rond middernacht raak. Daar ging aan de Noostraat een explosief af in het trappenhuis van een wooncomplex. Meerdere ramen van het trappenhuis sneuvelden door de klap. Enkele bewoners moesten tijdelijk hun woning uit. Agenten hebben in het trappenhuis onderzoek gedaan. Meerdere sporen zijn veiliggesteld.

Via Burgernet werd gevraagd uit te kijken naar een ongeveer 20-jarige man met een lichte huidskleur die een olijfgroene jas met hoodie droeg met daaronder wit/rode strepen.

Schiedam

Aan de Burgemeester van Haarenlaan in Schiedam vond ’s nachts een explosie plaats bij een woning. Die sloeg een flink gat in de voordeur. De brandweer kwam ter plaatse omdat de gevel ontzet was. Het Team Explosieven Veiligheid en de forensische opsporing hebben onderzoek verricht.