Explosies en brand bij woningen in Amsterdam en Rotterdam

Zowel in Amsterdam als in Rotterdam zijn in de nacht van vrijdag op zaterdag explosies geweest bij woonhuizen. Bij de explosie bij een flat aan de Herderhof in Amsterdam-Nieuw-West vielen geen gewonden, maar er is wel flinke schade ontstaan aan het pand.

(Beeld MediaTV)

Wegrennen

De politie kreeg rond 03.15 een melding over een ‘een enorme knal’. De entree van een flatgebouw bleek zwaar beschadigd. Ook waren er in de omgeving meerdere ramen gesprongen. Volgens de politie hebben getuigen twee mensen zien wegrennen.

Branden

In Rotterdam waren de afgelopen nacht twee explosies waarbij in beide gevallen brand uitbrak. Er vielen geen gewonden. De grootste schade is aangericht bij een woning op de Jensiusstraat in het Oude Noorden, tegen 04.00 (foto).

De andere ontploffing was op de Nassaustraat in Rotterdam-Zuid in de wijk Feijenoord, om ongeveer 02.45. Getuigen hebben een auto zien wegrijden.

Dat portiek is in de zomer van 2021 met een vuurwapen beschoten, schrijft het Algemeen Dagblad.