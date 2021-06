Explosies en brand boven winkelpand in Gorinchem

Print This Post

Meerdere mensen hebben zondagnacht hun woning aan de Westwagenstraat in Gorinchem moeten verlaten na zeker twee explosies. Er raakte niemand gewond. De politie meldt dat het onduidelijk is wat er precies is gebeurd.

Rond 04.00 kwamen er meerdere meldingen binnen dat er explosies waren gehoord in een pand boven de Wibra aan de Westwagenstraat. Meerdere bewoners zijn uit het pand gehaald. Voor hen is opvang geregeld. In het appartement zou ook brand zijn uitgebroken. De brandweer heeft het vuur geblust.

Op foto’s is te zien dat het raamkozijn van de woning kapot is. Delen daarvan en glasscherven liggen op straat. De kamers in het pand zouden zijn verhuurd.

De toedracht is nog niet bekend. De politie doet nader onderzoek en is op zoek naar getuigen.