Explosies en gewonde bij woningen in Den Haag en Hoofddorp

Connect on Linked in

In de avond en nacht van vrijdag op zaterdag zijn er ontploffingen geweest bij woningen in Hoofddorp en Den Haag. Een 34-jarige Hoofddorper die in de woning aanwezig was raakte vrijdagavond gewond en is overgebracht naar een ziekenhuis. Vrijdag brak rond 20.00 brand uit in de woning aan de Sont in Hoofddorp. Er vond ook een zware explosie plaats. De politie dacht aanvankelijk dat er mogelijk om echte explosieven waren gebruikt en liet de Explosieve Opruimingsdienst (EOD) van Defensie ter plaatse komen.

Ontploffingsgevaar

Bij het onderzoek is nog een rest van explosief materiaal gevonden en meegenomen door de EOD, het bleek te gaan om zwaar vuurwerk. De brand is geblust door de brandweer. Enkele woningen rondom de betreffende woning zijn ontruimd vanwege mogelijk ontploffingsgevaar. Voor deze bewoners werd, waar nodig, opvang geregeld.

Over dader of daders is niets bekend geworden.

Portiek

Bij een appartementencomplex aan de Sleepnetstraat in Den Haag heeft in de nacht van vrijdag op zaterdag een explosie plaatsgevonden in het portiek van een appartementencomplex. Dat werd omstreeks 03.40 bij de politie gemeld. Een woning raakte beschadigd, maar er waren geen gewonden.

Ook hier is over de dader niets bekend.