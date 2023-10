Explosies en motorbrand in Amsterdam

Connect on Linked in

In Amsterdam hebben dinsdagnacht twee explosies plaatsgevonden. Ook vloog een motor in brand. De incidenten gebeurden in Amsterdam-Oost en Amsterdam-Osdorp. Niemand raakte gewond.

Rond 01.45 kwamen bij de politie meldingen binnen van een harde knal op het Ladogameerhof in Amsterdam-Osdorp. Hier bleek sprake van een explosie bij de centrale toegangsdeur van een appartementencomplex. Door de knal ontstond schade aan de toegangsdeur.

Motor

Omstreeks 02.00 vloog een motor in de Derde Oosterparkstraat in Amsterdam-Oost in brand. Door de brand ontstond ook schade aan een andere motorfiets, twee geparkeerde auto’s en de gevel en voordeur van een nabijgelegen pand.

Viszaak

Drie uur later, rond 5.00, was er een explosie voor de deur van een viswinkel aan de Molukkenstraat. Door de explosie is een ruit vernield.

Het Team Explosieven Verkenning (TEV) is op het Ladogameerhof en de Molukkenstraat ter plaatse geweest en de Forensische Opsporing heeft onderzoek verricht.

Of er een verband is tussen de incidenten is onduidelijk. Er is niemand aangehouden. De politie is op zoek naar getuigen en camerabeelden.