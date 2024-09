‘Explosies en ontvoering in Nederland gevolg van geripte partij coke door nepagenten’

Taghi De Gazet van Antwerpen schreef eerder dat eind augustus in Kemzeke een partij van 1400 kilo zou zijn gestolen van handelaren uit de groep rond Ridouan Taghi. De cocaïne was van ‘een groep Marokkanen uit Utrecht’ en ‘Serviërs’. De zending zat in een container die eind augustus zou zijn aangekomen op kaai 913 in de Antwerpse haven. Nadat de container werd afgehaald, zette de Oost-Europese chauffeur koers richting het Waasland waar de organisatie de cocaïne zou uitladen in een loods.

Nepagenten

In Kemzeke werd de vrachtwagen op 29 augustus klemgereden door een snelle auto met blauwe zwaailichten. Een groep mannen, die er uit zagen als politieagenten, overmeesterden de chauffeur en haalden de sporttassen met cocaïne uit de container. Een van de investeerders in het transport zou de familie van Ridouan Taghi zijn.

“Zotte Hakim”

In Antwerpen deed de politie vijf invallen, onder meer in de Zonstraat in Borgerhout. Dat zou een adres zijn van Abdelhakim E.M. (46), alias “Zotte Hakim”. Bij hem werden wapens en politie-uniformen gevonden, waardoor vermoedens zijn ontstaan dat hij mogelijk betrokken was bij de rippartij. E.M. is samen met twee medeverdachten opgepakt en aangehouden door de onderzoeksrechter.

Reeks incidenten

Het AD schrijft vandaag dat door de rippartij grote onrust in ontstaan in het criminele circuit. Volgens een politiebron zou de diefstal al geleid hebben tot verschillende incidenten, zowel in België als Nederland. Een week na de arrestatie van “Zotte Hakim” ging een explosief af bij zijn woning in Antwerpen. Ook in Nederland waren aanslagen. Begin september was er een explosie bij een woning in de Allard Piersonstraat in Rotterdam-West, waarna een felle brand uitbrak. Veertig mensen moesten in allerijl hun huis verlaten. Vorige week werden drie mannen aangehouden op verdenking van betrokkenheid bij de aanslag.

Ontvoering

Begin september was er ook een explosie bij een woning in de Assendelftstraat in Den Haag, die mogelijk verband zou houden met de geripte coke. Daarnaast wordt een ontvoering in het criminele milieu in Utrecht onderzocht. Het slachtoffer – een bekende van de politie – zou volgens het AD in de wijk Overvecht zijn ontvoerd, en op een andere locatie zijn mishandeld. Van de mishandeling zouden ook beelden rondgaan. Het slachtoffer werd uiteindelijk na enkele dagen vrijgelaten, omdat zijn kidnappers meenden dat hij niets met de gestolen partij drugs te maken had.



Het Openbaar Ministerie zegt niet inhoudelijk te willen reageren ‘in verband met lopend onderzoek’.