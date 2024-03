Explosies en schietpartij in Best, Eindhoven en Vlaardingen

Connect on Linked in

In Rotterdam zijn drie jonge mannen opgepakt door de politie op verdenking van betrokkenheid bij het beschieten van een pand in Vlaardingen, in de nacht van donderdag op vrijdag.

Naaldwijk

De verdachten zijn een 19-jarige uit Poeldijk, een 20-jarige man uit Naaldwijk en een 17-jarige jongen uit ’s-Gravenzande zijn op vrijdagochtend 1 maart in Rotterdam aangehouden.

Kort voor hun arrestatie was een woning aan de Beethovensingel in Vlaardingen beschoten. Een kogel vloog door een ruit maar er is binnen niemand gewond geraakt.

De politie zocht naar een auto waar de daders in weg waren gereden. Die werd op de Groene Kruisweg in Rotterdam gezien en staande gehouden. De drie verdachten zaten in de auto.

Ruit

In de nacht van donderdag op vrijdag vonden in een paar uur tijd twee explosies plaats in de regio Eindhoven: bij een woning in Best en bij een huis in Eindhoven.

In Eindhoven werd rond 01.45 de bewoner van een huis aan de Pioenroosstraat opgeschrikt door een harde klap. Een ruit bleek door de ontploffing gesprongen. De bewoner zat niet ver van dat raam, maar bleef ongedeerd. Hij rende naar buiten en probeerde vergeefs de dader te achtervolgen.

Paraplu

Een paar uur later ging er rond 04.300 een explosief af bij een huis aan de Johannes Vermeerstraat in Best. Een ruit naast de voordeur werd vernield. Een getuige heeft daar een donker gekleed persoon zien weglopen in de richting van de flats tegenover het huis van het slachtoffer. Die persoon had vermoedelijk een paraplu bij zich.

Het lijkt erop dat de twee explosies zijn veroorzaakte door illegaal zwaar vuurwerk. Voor beide zaken zegt de politie te vermoeden dat er conflicten in de relationele sfeer spelen. Maar er is geen enkele aanleiding te vermoeden dat er een verband tussen deze beide explosies is.