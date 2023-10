Explosies in Beverwijk en Purmerend

Connect on Linked in

Bij een woning en een auto zijn in de nacht van dinsdag op woensdag explosies geweest, in respectievelijk Purmerend en Beverwijk. Er zijn geen gewonden gevallen. Aan de Veenweidestraat in Purmerend was er rond 03.10 een ontploffing. Het Team Explosieven Verkenning van de politie is ter plaatse gekomen voor sporenonderzoek.

Over dader of daders heeft de politie niets bekend gemaakt. Voor zover bekend is er niemand aangehouden.

In Beverwijk was er op de Beatrix de Rijkstraat een ontploffing bij een personenauto. Dat gebeurde volgens de politie rond 02.50. Vermoedelijk was er zwaar vuurwerk onder de motorkap gelegd en afgestoken. Er is geen brand ontstaan.

Ook hier is een Team Explosieven Verkenning ter plaatse gekomen om verder te onderzoeken wat er precies is ontploft.